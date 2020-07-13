Diyarbakır'da doğum ihbarına giden ambulansa alçak saldırı: Kurşun yağdırdılar
Bağlar ilçesinde dün gece yarısı Kaynartepe Mahallesi'nde doğum ihbarı üzerine yola çıkan 112 Acil'e ait ambulans, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. 8 kurşunun isabet ettiği ambulanstaki sağlık personeli, saldırıyı yara almadan atlattı. Polis, motosikletli saldırganı arıyor.
İddiaya göre, adı açıklanmayan bir anne adayının doğumu başlayınca yakınları ambulans çağırdı. Sağlık görevlilerinin bulunduğu 112 Acil'e ait ambulans, mahalleye geldiği sırada, görevliler yol kenarında motosikletiyle bekleyen bir kişiyi kadının yakını zannetti.
"NEDEN YANIMDA DURDUNUZ?"
Bunun üzerine ambulans durdu. Ancak kimliği belirsiz kişi, sağlık personeline, "Neden yanımda durdunuz?" diye çıkıştı. Hasta yakını zannedildiği söylenmesine rağmen küfür eden şüpheli ile sağlık personeli arasında tartışma çıktı. Bu sırada şüpheli, görevlilere tabanca çekti. Ambulans sürücüsü, hızla olay yerinden ayrıldı. Şüpheli ise ambulansın arkasından kurşun yağdırıp, motosikletiyle kaçtı.
8 MERMİ İSABET ETTİ
8 merminin isabet ettiği ambulansta sağlık görevlileri yara almadı. Polis, motosikletli saldırganının kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan doğum sancıları tutan anne adayı başka bir ambulansla alınıp, hastaneye götürüldü.
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