12 Temmuz 2020, Pazar
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Son dakika: İstanbul Heybeliada'daki yangının sebebi ne? A Haber canlı yayınında açıkladı

; 'da ormanlık alanda meydana çıktı. Yangınla ilgili son dakika gelişmesini A Haber canlı yayınında aktardı. Yay, yangının mezarlıkta bulunan bir barakada başladığını ve ormanlık alana yayıldığını söyledi. Yay, yangının büyük ölçüde kontol altına alındığını söylerken, yerleşim yerlerine uzaklığının ise 200 metre olduğunu belirtti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2020 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
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Son dakika: İstanbul Heybeliada'daki yangının sebebi ne? A Haber canlı yayınında açıkladı

Heybeliada Muhtarı Hüseyin Yay yangının kontrol altına alınma aşamasına çok yakın olduğunu söyledi.

A Haber canlı yayınında yangına dair son gelişmeleri aktaran Yay, yangının yerleşim yerlerine uzaklığının 200 metre olduğunu ifade etti.

Yangının mezarlıkta bir kulübede başlayıp ormanlık alana yayıldığını söyleyen Yay, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti.

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