Yurt dışından getirip İstanbul’da dağıtacaktı! Çeteye darbe...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri; S.A. isimli şahsın liderliğini yaptığı suç örgütünün yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde piyasaya süreceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler; S.A. isimli şahsı (2 ay süren teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın uyuşturucu maddeleri Ümraniye ilçesinde kiralamış olduğu bir dairede depoladığı tespit edildi.

KISA SÜRELİ KOVALAMACA

Söz konusu dairenin çevresinde konuşlanan Jandarma ekipleri; örgüt lideri S.A. ile örgüt üyeleri R.A., S.A. ve R.A. isimli şahısları daireden çıkarken gördü. Operasyon için düğmeye basan ekipler, kısa süren kovalamacanın ardından tüm şüphelileri yakaladı.