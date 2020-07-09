Yurt dışından getirip İstanbul’da dağıtacaktı! Çeteye darbe...
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca, yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi İstanbul’da piyasaya sürme hazırlığındaki çeteye darbe vuruldu. Operasyonda, örgüt lideri başta olmak üzere tüm üyeler suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri; S.A. isimli şahsın liderliğini yaptığı suç örgütünün yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde piyasaya süreceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler; S.A. isimli şahsı (2 ay süren teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın uyuşturucu maddeleri Ümraniye ilçesinde kiralamış olduğu bir dairede depoladığı tespit edildi.
KISA SÜRELİ KOVALAMACA
Söz konusu dairenin çevresinde konuşlanan Jandarma ekipleri; örgüt lideri S.A. ile örgüt üyeleri R.A., S.A. ve R.A. isimli şahısları daireden çıkarken gördü. Operasyon için düğmeye basan ekipler, kısa süren kovalamacanın ardından tüm şüphelileri yakaladı.
KRİKONUN YANINA GİZLEMİŞLER
Araçta arama yapan Jandarma ekipleri; narkotik köpeği 'Bingo'nun aracın bagaj kısmında bulunan bir yere tepki vermesi üzerine kapağı açtı. Krikonun yanına gizlenmiş yaklaşık 15 kilo Kokain bulundu. Aracın ön koltuk altında bulunan poşette ise yüklü miktarda döviz ve TL'den oluşan nakit para ele geçirildi. Örgütün depo olarak kullandığı boş evde yapılan aramalarda ise 10 kilo Skunk, 3 kilo Marihuana ile 1 adet pres makinesi bulundu.
Yakalanan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.
Sema ALİM DALGIÇ / SABAH
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İBB metrobüs durağındaki mescide kilit vurdu
- Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...
- Şanlıurfa'da 56 ev karantinaya alındı
- Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
- Gamze Özçelik'in oğlu sosyal medyayı salladı!
- Dünyada ilk! Kovid-19'u etkisiz hale getiriyor
- O sınırdan 55 bin 549 tır geçti
- Mercedes koltuğunun içinden bakın neler çıktı
- Aslan ve kaplan karşı karşıya geldi!
- Hülya Avşar ilk eşi yüzünden tacını kaybetmişti!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?