İstanbul'dan sonra Ankara da 90'lara döndü! Su sıkıntısı başladı...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yaylabağ Mahallesi sakinleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'nin mahalleye su verememesi nedeniyle susuzluk çilesi çekiyor. Şebeke suyu altyapısı olmasına rağmen mahalleye su verilemiyor. Mahalle sakinlerinin taleplerine karşılık ASKİ'nin cevabı, "Yerleşim yeri yüksek, su tüketimi fazla, bu yüzden su çıkmıyor" oldu. Uzun süredir yaşanan su sıkıntısı nedeniyle her evin kapısında ise bir tanker duruyor. Vatandaşlar ise tankerlerden bidon bidon evlerine su taşıyor. Salgın sürecinde susuzluğun çok zor olduğunu söyleyen mahalleli, "Yıl olmuş 2020. Bizim yaşadımığız çile bu. Yeter artık" diyor. 69 hanenin bulunduğu mahallede sadece sabah saatlerinde 1 saat boyunca su akıyor. Her sabah nöbet tutan mahalleli, suyun gelmesini dört gözle bekliyor.