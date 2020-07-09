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Uyuşturucu çetesine darbesi! Kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı...

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Giriş: 09.07.2020 09:30
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca, yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi İstanbul’da piyasaya sürme hazırlığındaki çeteye darbe vuruldu. Operasyonda, örgüt lideri başta olmak üzere tüm üyeler suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri; S.A. isimli şahsın liderliğini yaptığı suç örgütünün yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde piyasaya süreceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler; S.A. isimli şahsı (2 ay süren teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın uyuşturucu maddeleri Ümraniye ilçesinde kiralamış olduğu bir dairede depoladığı tespit edildi.

KISA SÜRELİ KOVALAMACA
Söz konusu dairenin çevresinde konuşlanan Jandarma ekipleri; örgüt lideri S.A. ile örgüt üyeleri R.A., S.A. ve R.A. isimli şahısları daireden çıkarken gördü. Operasyon için düğmeye basan ekipler, kısa süren kovalamacanın ardından tüm şüphelileri yakaladı.

KRİKONUN YANINA GİZLEMİŞLER

Araçta arama yapan Jandarma ekipleri; narkotik köpeği 'Bingo'nun aracın bagaj kısmında bulunan bir yere tepki vermesi üzerine kapağı açtı. Krikonun yanına gizlenmiş yaklaşık 15 kilo Kokain bulundu. Aracın ön koltuk altında bulunan poşette ise yüklü miktarda döviz ve TL'den oluşan nakit para ele geçirildi. Örgütün depo olarak kullandığı boş evde yapılan aramalarda ise 10 kilo Skunk, 3 kilo Marihuana ile 1 adet pres makinesi bulundu.

Yakalanan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

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