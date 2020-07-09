Son dakika: Gri listedeki terörist Van'da etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... İç güvenlik operasyonları kapsamında Van Çatak kırsalında 28 Haziran'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar gri listede yer alan Avareş kod adlı Musa Bulan olduğu tespit edildi.
28 Haziran'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'deki Musa Bulan olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Çatak kırsalında 28 Haziran'da Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Bu teröristlerden birinin, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle Gri Liste'de bulunan "Evin Rızgar Amed" kod adlı Musa Bulan olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Diğer 3 teröristin ise, sözde Botan saha YJA Star komutan yardımcısı Sarya kod adlı Meyri Kaplan ve Vejin kod adlı Besna Tuman olduğu belirlendi.
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