10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da barajların doluluk oranı düştü! Temmuz ayında yüzde 62’ye kadar geriledi

İstanbul’da barajların doluluk oranı düştü! Temmuz ayında yüzde 62’ye kadar geriledi

’da Temmuz ayında barajların doluluk oranı son 3 yıl ortalamasına göre düştü. Son 3 yılda yüzde 75’lerde olan doluluk oranı bu yıl yüzde 62’ye kadar geriledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
ABONE OL
İstanbul’da barajların doluluk oranı düştü! Temmuz ayında yüzde 62’ye kadar geriledi

İstanbul'da havaların ısınmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranı da merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre barajlarının doluluk oranı düştü.

YÜZDE 62'YE KADAR GERİLEDİ
09 Temmuz tarihinde son 3 yılda yüzde 75'lerde olan doluluk oranının bu yıl yüzde 62'ye kadar gerilediği görüldü. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının etkisiyle barajlardaki doluluk oranının düşmeye devam edeceği öngörülüyor.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA