İstanbul’da barajların doluluk oranı düştü! Temmuz ayında yüzde 62’ye kadar geriledi

İstanbul'da havaların ısınmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranı da merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre barajlarının doluluk oranı düştü.

YÜZDE 62'YE KADAR GERİLEDİ

09 Temmuz tarihinde son 3 yılda yüzde 75'lerde olan doluluk oranının bu yıl yüzde 62'ye kadar gerilediği görüldü. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının etkisiyle barajlardaki doluluk oranının düşmeye devam edeceği öngörülüyor.