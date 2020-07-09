Gaziantep Valisi uyardı: Vaka sayısındaki artış tehlikeli seviyede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarının artış gösterdiği iller arasında Gaziantep'in de yer aldığını söyledi. Maske kullanımının zorunlu olduğu, güvenlik güçlerinin denetim ve uyarıların devam ettiği kentte vaka sayısındaki artış ise devam ediyor.