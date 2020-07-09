BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
BİM 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta olduğu gibi bu hafta da çeşit çeşit ürünler yer alacak. Drone, vantilatör, scooter, yatak örtüsü, 60x tek kullanımlık seccade, akıllı bileklik gibi birbirinden farklı ürünler yarın satışa çıkıyor. BİM 10 Temmuz kataloğunu merak edenler için güncel indirimleri sayfamızda derledik. İşte BİM 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğu...
BİM 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin merakla beklenen cuma günü indirimlerini sayfamızda derledik. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda otomobil ürünlerine ağırlık verildi. Öte yandan plaj ürünleri de en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor. BİM 10 Temmuz kampanyalarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM cuma kampanyaları neler? İşte merak edilenler...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? (10 TEMMUZ)
Dijitsu Markası ile 2 yıl garantili 3 farklı hız seçeneği, 3 yapraklı pervane, metal ızgaraya sahip, güvenli kullanım düşük enerji tüketimi ile Dijitsu Vantilatör 119 TL. Starcom markası ile metal ve şık tasarımı ile dikkat çeken 2 yıl garantili, USB ile çalışan Masaüstü Fan 22,90 TL. Powered By DJI Tello markalı 2 yıl garantili cep telefonuyla kontrol edebilme, 16 km hız ve 13 dakika uçuş imkanı ile Dji tello Drone 499 TL. Polosmart 2 yıl garantili 15 güne kadar bekleme süresine sahip 2 saat içinde şarj olabilen bluetooth özzellikli Polosmart Smartitif Akıllı Bileklik 59,90 TL. Katlanır Gidon 3 ışıklı tekerlekler, kaydırmaz taban, akıllı mekanizma özelliği ile Maxi Scooter 149 TL.
KARCHER markası ile 3 pistonlu pompa, makineye entegre su filtresi, bakım gerektirmeyen özelliği ile 2 yıl garanti kredi kartına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile Basınçlı Yıkama Makinesi 279 TL. Basınçlı Su Tabancası 29,90 TL. Çevirici Oto İnvertör 99,90 TL. Cg led ekranlı, sesli uyarı sistemli, kolay montaj edilebilen, tüm araçlarla uyumlu, kalan mesafeyi uyaran 2 yıl garantili Park Sensörü 49,90 TL. Yine Cg markalı 2 yıl garantili olarak satışa sunulacak olan dijital LCD göstergeli, aydınlatıcı LED ışıklı, şişme ucu ve hortumu, çakmaklık girişli Işıklı Dijital Kompresör 89,90 TL. MP3 çalabilme, TF kart desteği olan, 5 metre yayın mesafesine sahip, Bluetooth ile bağlantı ve telefon görüşme imkanı sunan Fm Transmitter ve 2'li Usb Şarj 29,90 TL.
BT çekim mesafesi 10 metreye kadar, 3 saat kullanım imkanı, araç şarj çıkışlı 2 in 1 Araç Şarjı ve Mono Kablosuz Kulaklık 49,90 TL. Fakir Büyük Boy Oto Bakım Ürünleri 14,90 TL. Fakir Hızlı Cila Sprey 14,90 TL. Fakir Cilalı Oto Şampuan 14,90 TL. Autoware 2 yıl garantili Oto Temizleyici Çek Çek 14,90 TL. Tüm marka otomobillerde kullanıma uygun hazırlanmış terlemeyi önlemesi için bambu malzemeden üretilmiş olan Autoware Hasır oto Minderi 39,90 TL. Autoware Güneşlik 9,95 TL. Hypergear 1 adet Usb bağlantısı ile Araç Şarj 9,95 TL. Manyetik Araç Tutucu 9,95 TL. Linksmart Araç İçi Katlanır Çöp Kovası 12,90 TL.
Sensörlü Wirelles Şarj ve Telefon Tutucu 59,90 TL. Vakkumlu Araç Telefon Tutucu 14,90 TL. makaralı 2'li Yancam Perdesi 49,90 TL. Cg Telefon Tutucu 14,90 TL. Cg Dikiz Aynası Telefon Tutucu 14,90 TL. Cg Silikon Yapışkanlı Telefon Tutucu Kablo Sarıcı 9,95 TL. Bahçe Plaj Şemsiyesi 89,90 TL. Şemsiye Bidonu 29,90 TL. Voit markası ile 2 yıl garantili olarak satışa sunulacak olan Voit Yüzücü Gözlüğü Aynalı Kulak Tıkaçlı 69,90 TL. Şnorkel Tam Yüz Maske 69,90 TL. Yüzücü Gözlüğü Junoir 39,90 TL. Yüzücü Gözlüğü 29,90 TL. Dynamic markası ile Bone 9,95 TL. Su Geçirmez Telefon Kılıfı 14,90 TL. Ultra hafif Dynamic Su Geçirmez 2 Lt Çanta 29,90 TL.
Çocuklar için bu hafta Pilsan kalite güvencesi ile Kale Kum Kalıbı 49,90 TL. El arabalı Plaj Seti 14,95 TL. Plaj Oyun seti 9,95 TL. Barbie Deniz Kızı Bebek 34,90 TL. Kadife Plaj Havlusu 19,90 TL. Plaj Çantası 6,95 TL. Kadın deniz Kıyafeti 49,90 TL. Kadın Spor sandalet 19,90 TL. Gezer Kadın Günlük Terlik 12,90 TL. Erkek Akıncı Baskılı Tişört 16,90 TL. Erkek Deniz Şort 19,90 TL. Erkek Şort 19,90 TL. Gezer Erkek Günlük Terlik 12,90 TL. Çocuk Baskılı Şort 14,90 TL. Gezer Kız-Erkek Çocuk Baskılı terlik 12,90 TL. Çocuk Kız-Erkek Deniz Plaj Ayakkabısı 21,90 TL.
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