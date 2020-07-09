BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?

BİM 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin merakla beklenen cuma günü indirimlerini sayfamızda derledik. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda otomobil ürünlerine ağırlık verildi. Öte yandan plaj ürünleri de en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor. BİM 10 Temmuz kampanyalarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM cuma kampanyaları neler? İşte merak edilenler...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? (10 TEMMUZ)

Dijitsu Markası ile 2 yıl garantili 3 farklı hız seçeneği, 3 yapraklı pervane, metal ızgaraya sahip, güvenli kullanım düşük enerji tüketimi ile Dijitsu Vantilatör 119 TL. Starcom markası ile metal ve şık tasarımı ile dikkat çeken 2 yıl garantili, USB ile çalışan Masaüstü Fan 22,90 TL. Powered By DJI Tello markalı 2 yıl garantili cep telefonuyla kontrol edebilme, 16 km hız ve 13 dakika uçuş imkanı ile Dji tello Drone 499 TL. Polosmart 2 yıl garantili 15 güne kadar bekleme süresine sahip 2 saat içinde şarj olabilen bluetooth özzellikli Polosmart Smartitif Akıllı Bileklik 59,90 TL. Katlanır Gidon 3 ışıklı tekerlekler, kaydırmaz taban, akıllı mekanizma özelliği ile Maxi Scooter 149 TL.