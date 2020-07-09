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BİM'den otomobil sahiplerine özel sürpriz ürünler! BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Cuma günü kampanyalarında araç sahiplerine özel sürpriz ürünler bulunuyor. Park sensörü, basınçlı yıkama makinesi, ışıklı dijital kompresör, oto temizleyici çek çek, cilalı oto şampuan, oto güneşlik, hasıt oto minderi gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Öte yandan plaj malzemeleri ve tekstil ürünleri de katalogda bulunan ürünler arasında. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 09.07.2020 14:36Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 14:41