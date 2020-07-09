BİM'den otomobil sahiplerine özel sürpriz ürünler! BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma günü indirimli ürünleri satışa çıkarak olan BİM marketler, haftanın kampanyalarını açıkladı. Otomobil sahiplerine özel ürünlerin dikkat çektiği katalogda, züccaciye, teknoloji, plaj ve tekstil ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler de yer alıyor. İşte BİM müşterilerinin merakla beklediği 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...