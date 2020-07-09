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Haberler Galeri BİM'den otomobil sahiplerine özel sürpriz ürünler! BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'den otomobil sahiplerine özel sürpriz ürünler! BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Cuma günü kampanyalarında araç sahiplerine özel sürpriz ürünler bulunuyor. Park sensörü, basınçlı yıkama makinesi, ışıklı dijital kompresör, oto temizleyici çek çek, cilalı oto şampuan, oto güneşlik, hasıt oto minderi gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Öte yandan plaj malzemeleri ve tekstil ürünleri de katalogda bulunan ürünler arasında. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 14:41
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BİM'den otomobil sahiplerine özel sürpriz ürünler! BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma günü indirimli ürünleri satışa çıkarak olan BİM marketler, haftanın kampanyalarını açıkladı. Otomobil sahiplerine özel ürünlerin dikkat çektiği katalogda, züccaciye, teknoloji, plaj ve tekstil ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler de yer alıyor. İşte BİM müşterilerinin merakla beklediği 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den otomobil sahiplerine özel sürpriz ürünler! BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Dji Tello Drone

• Ağırlık: 80 g
• Uçuş Süresi: 13 dk
• Mesafe: 100 m
• Maksimum hız: 19 km/h
• Çözünürlük: 720p/2592x1936
• Pil: 1100 mAH
• Cep Telefonuyla Kontrol Edilme
• EZ Shot Modu 360 Derece Çekim Modu
• 13 Dakika Kadar Uçuş Süresi
• Otomatik Kalkış / İniş
• Sıçrama Modu

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BİM'den otomobil sahiplerine özel sürpriz ürünler! BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Dijitsu
Vantilatör 16"

• 16" (40 cm)
• 45 W motor gücü

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BİM'den otomobil sahiplerine özel sürpriz ürünler! BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Maxi Scooter

• Katlanır gidon, 3 ışıklı tekerlekler, kaydırmaz taban, ayarlanabilir boyut
• 50 kg kadar taşıma kapasitesi

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  • 30
BİM'den otomobil sahiplerine özel sürpriz ürünler! BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Casilda Home
Çok Amaçlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü

• Biye desenli
• Elyaf dolgu