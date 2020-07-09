Son dakika: Bitlis'te Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza
Son dakika haberi... Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uymayan iş yeri sahipleri ve vatandaşlara 37 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Türkiye genelinde kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin kontrol edilmesi amacıyla il genelinde dün 08.00-22.00 saatleri arasında denetim yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan denetimlerde, 127 berber, kuaför, güzellik merkezi, 3 alışveriş merkezi, 124 ticari taksi, 22 taksi durağı, 203 toplu ulaşım aracı, 91 kahvehane-kıraathane, 3 hamam, 94 restoran 5 spor merkezi, 20 sahil bandı ve mesire yeri, 5 konaklama tesisi, 10 çay bahçesi, 1 dernek, 7 nikah ve düğün yeri, 19 internet kafe ve oyun salonu, 232 cami denetlenerek kontrol edilmiştir. Yapılan denetimlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgelere aykırı hareket eden 6 iş yeri, 1 ticari taksi, 11 toplu ulaşım firması ile 10 kişiye 37 bin 450 lira idari para cezası uygulanmıştır."
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 5 dakika içerisinde yerle bir oldu!
- BİM'de bu hafta neler var?
- Freni boşalan TIR lokantaya girdi
- Rabia Naz'ın ölümünde flaş gelişme!
- "Ağaç ağaç" diyenler iyi baksın! Türkiye dünyayı solladı
- O sınırdan 55 bin 549 tır geçti
- Şaşırtan görüntü! Telefona sinirlenince...
- Türkiye'ye gelebilmek için her yolu denedi
- Bir günde 3 aileye umut oldu! Kayıplar ailesine kavuştu!
- Koronavirüsü yenen kardeşler zeybek oynadı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?