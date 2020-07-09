Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 55 bin 549 tır geçti
Yoğunluğun yaşandığı ve zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, geride kalan 6 ayda 55 bin 549 tırın geçtiği açıklandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, yılın ilk 6 ayında yardım ve ticari amaçlı 55 bin 549 tır geçti.
Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemeleri ile ticari ürün taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab-el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye gidiyor. Suriye tarafına geçen tırlar, yüklerini ara bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.
Yoğunluğun yaşandığı ve zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu sınır kapısından yılın ilk yarısında, yardım ve ticari amaçlı 55 bin 549 tır geçti.
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