10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: ÖSYM Başkanı Aygün: Ertelenen 3 sınav için geç başvuru alınacak

Son dakika: ÖSYM Başkanı Aygün: Ertelenen 3 sınav için geç başvuru alınacak

Son dakika haberi... Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı , ertelenen 2020-Yabancı Dil Sınavı (YDS), 2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 2020-Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacağını duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020
ABONE OL
Son dakika: ÖSYM Başkanı Aygün: Ertelenen 3 sınav için geç başvuru alınacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ertelenen 2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS sınavlarımız için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacaktır.

Geç başvuru tarihinde daha önce başvuru yapan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini, engel bilgilerini ve öğrenim düzeyi bilgilerini güncelleyebileceklerdir" dedi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA