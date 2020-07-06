Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Gerekçeli kararı açıklandı
Son dakika haberi... İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlere beşer yıl hapis cezası veren mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı, Gerekçeli karardan, "Sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in katılanların (Yunus Emre Bahçıvan ve eşi Ayfer Bahçıvan) aracının önünü kesmek ve hareket etmesini engellemek şeklindeki eylemleri 'ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması' suçunu oluşturmuştur" ifadelerine yer verildi. Kararda, "Katılanların aracın camlarını ve kapılarını sıkı bir şekilde kapatmak zorunda kalarak dehşet içinde arabada kapalı kalmak zorunda kaldıkları göz önüne alındığında ayrıca 'hürriyeti tahdit' suçunun da oluştuğunun kabul edilmesi gerektiği düşünülmüştür" denildi.
Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması" suçlarından beşer yıl hapis cezasına mahkum edilen Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin davasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.
Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin suç tarihinde araçları ile seyir halinde oldukları, aracı Hüseyin Sel'in kullandığı, müşteki Yunus Emre Bahçıvan'ın da hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araçla seyir halinde olduğu anlatıldı.
Sanıkların araçla ilerlerken müşteki Bahçıvan'ın yol vermemesine sinirlendikleri aktarılan gerekçeli kararda, müşteki Bahçıvan'ın aracına yetişerek yaklaştıkları, el kol hareketleri yaptıkları, sanığın elini çıkartarak aracın camına vurduğu kaydedildi.
Gerekçeli kararda, müşteki Bahçıvan'ın yola devam etmesi üzerine sanıkların aracı takip ettiği ve önünü keserek durdurduğu, araçtan inen sanıklardan Hasan Sel'in aracın camına kuvvetli bir şekilde vurduğu, yumruk ve tekme attığı, dikiz aynasına zarar verdiği, aracın kaputuna çıkarak zıpladığı anlatıldı.
Her iki sanığında çok agresif oldukları, karşısındakileri korkutacak ve paniğe sebep olacak davranışlarda bulunduklarına işaret edilen kararda, müştekilerin bu süre içinde kapı ve pencerelerini sıkıca kapatarak araçta kaldıkları vurgulandı.
"SANIK SAVUNMALARI İNANDIRICILIKTAN UZAK"
Bu kapsamda sanıkların "kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açıldığı aktarılan gerekçeli kararda, dosya içerisindeki tüm delillerin takdir ve değerlendirmesi sonucunda, sanıkların üzerilerine atılı suçları işlediklerinin anlaşıldığı gerekçesiyle cezalandırılmalarına karar verildiği ifade edildi.
Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıkların, müştekinin kullandığı aracın kendi araçlarını sollarken otomobillerinde hasar oluşturduğu şeklindeki savunmaların inandırıcılıktan çok uzak ve toplum önünde düşmüş oldukları durum dikkate alındığında kendilerini haklı çıkarmak adına yaptıklarının anlaşıldığına vurgu yapıldı.
Gerekçeli kararda, sanıkların hal ve hareketlerinin de konuşmaya giden birilerinin davranışlarına benzemediği ve bu nedenle suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan savunmalarının yerinde görülmediği ifade edildi.
"DEHŞET İÇİNDE ARABADA KAPALI KALMAK ZORUNDA KALDILAR"
Müşteki Yunus Emre Bahçıvan ve eşinin beyanlarının ise birbiriyle uyumlu olduğu ve görüntülerle de desteklendiği aktarılan gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:
"Sanıkların katılanların aracının önünü kesmek ve hareket etmesini engellemek şeklindeki eylemleri 'ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması' suçunu oluşturmuştur. Ancak sanıklar burada eylemlerini sonlandırmamışlardır. Şiddete yönelik eylemleri ile katılanların aracın yanına gelmeleri, saldırıda bulunmaları sebebiyle katılanların aracın camlarını ve kapılarını sıkı bir şekilde kapatmak zorunda kalarak dehşet içinde arabada kapalı kalmak zorunda kaldıkları göz önüne alındığında ayrıca 'hürriyeti tahdit' suçunun da oluştuğunun kabul edilmesi gerektiği düşünülmüştür."
Gerekçeli kararda, sanıkların pişmanlığının da söz konusu olmadığı vurgulanarak, sanıkların zaman zaman emniyet şeridini kullandıklarını hazırlık aşamasında alınan ifadelerinde açıkladıkları, dava konusu olayda da emniyet şeridi kullandıkları ve tekrar yola girmek istediklerinde müştekinin yol vermemesi nedeni ile sinirlenerek takip eden olaylara sebep oldukları gerekçesiyle haklarında tahrik hükümlerinin uygulanmadığı aktarıldı.
MAHKEME HAPİS CEZASI VERMİŞTİ
Sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Sanık Hüseyin Sel'in, "ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması" suçundan 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, cezayı sanığın daha önce sabıkasının bulunmaması nedeniyle ertelemişti.
Diğer sanık Hasan Sel'e de aynı suçtan verilen 10 ay hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.
20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ
Hasan ve Hüseyin Sel, Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, 6 Temmuz 2019'da, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanmış, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 5 yıl dörder aydan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Gören telefona sarıldı! Antalya'da patenli gençler...
- Hamamda şoke eden olay!
- Gezi teknesinde inanılmaz görüntüler!
- Katil yılan yakalandı
- Dehşeti yaşadı! 4 kişi bir anda saldırdı
- Sahilde şok görüntüler! Korona partisi
- Magnum Porsche 2020 çekilişi ne zaman?
- Çanakkale'de orman yangını
- Mavi balinadan sonra mavi bebek tehlikesi!
- Motosikletle ölüme meydan okudu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Konya Tuzlukçu Beyşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama
- Magnum Porsche 2020 çekilişi ne zaman? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TÜGVA Ayasofya halısı imzalama kampanyası! 2020 Ayasofya dijital halısı dokuma nasıl yapılır?
- MEB açıklamaları: 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak?
- KPSS 2020 başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS lisans sınav ücreti ne kadar, kaç para?
- Son dakika: Kıdem tazminatı tavan fiyatı 2020 ne kadar? Kıdem tazminatı üst limiti ne kadar oldu?
- Son dakika: MTV kredi kartı ile taksitli ödeme nasıl yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Temmuz ayında KYK bursu yatacak mı? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman?
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı! Böyle devam ederse... 6 Temmuz koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- KPSS adayları dikkat! 2020 KPSS ortaöğretim (Lise) ve ön lisans başvuruları ne zaman? İşte tarihi...
- Emekliye 300 lira ek ödeme! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ve ek ödemeler ne kadar? İşte detaylı liste...
- Yeni zamlar açıklandı! 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım maaşı 2020 Temmuz zammı ile ne kadar oldu?