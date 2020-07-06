Seyir halindeki motosikletin üzerinde ayağa kalkıp ölüme meydan okudu |Video
Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet üzerinde kasksız olarak ayakta seyreden genç, canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye soktu.
Alanya'da dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki 07 NNJ 96 plakalı motosikletin üzerinde ayağa kalkan kimliği belirsiz genç, bir süre sonra direksiyonu da bıraktı.
O anlar, yoldan geçen diğer bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülendiğini fark eden genç bir süre motosiklete oturarak hızla uzaklaştı.
Kaynak: İHA
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