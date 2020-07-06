06 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Seyir halindeki motosikletin üzerinde ayağa kalkıp ölüme meydan okudu |Video

Seyir halindeki motosikletin üzerinde ayağa kalkıp ölüme meydan okudu |Video

Antalya’nın ilçesinde motosiklet üzerinde kasksız olarak ayakta seyreden genç, canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye soktu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
ABONE OL
Seyir halindeki motosikletin üzerinde ayağa kalkıp ölüme meydan okudu |Video

Alanya'da dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki 07 NNJ 96 plakalı motosikletin üzerinde ayağa kalkan kimliği belirsiz genç, bir süre sonra direksiyonu da bıraktı.

Seyir halindeki motosikletin üzerinde ayağa kalkıp ölüme meydan okudu |Video SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN ÜZERİNDE AYAĞA KALKIP ÖLÜME MEYDAN OKUDU |VİDEO

O anlar, yoldan geçen diğer bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülendiğini fark eden genç bir süre motosiklete oturarak hızla uzaklaştı.

Kaynak: İHA

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA