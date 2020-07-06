06 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da şok görüntüler! Sahilde adeta koronavirüs partisi yaptılar

Bursa’da şok görüntüler! Sahilde adeta koronavirüs partisi yaptılar

sahilinde partisi yapan tatilcilerin, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. paylaşılan köpük partisinin görüntüsünü görenler tepki gösterdi. Yine 'da parklardaki yoğunluk ve kurallara uyulmaması dikkat çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
ABONE OL
Bursa’da şok görüntüler! Sahilde adeta koronavirüs partisi yaptılar

Kentte binlerce kişi, hafta sonu denize girmek için sahiline akın etti. Kimi tatilciler denize girerken, kimileri ise kumsalda eğlendi. Bir organizasyon şirketi tarafından gerçekleştirilen partisine katılanlar ise sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

tedbirlerini hiçe sayan grup, köpük içinde dans ederek, eğlendi. paylaşılan köpük partisinin görüntüsünü görenler tepki gösterdi.

PARKLARDA YOĞUNLUK

Havaların ısınması ve bazı koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasının ardından 'daki parklar da kalabalıklaşmaya başladı. Merkez Nilüfer ilçesindeki Görükle Yürüyüş Parkı'na gece saatlerinde akın eden gençler, kalabalık gruplar halinde çimlere oturarak, sohbet etti.

KURALLARA UYMADILAR

Yürüyüş yapan, arkadaşlarıyla sohbet eden, top oynayan gençlerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA