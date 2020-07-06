Bursa’da şok görüntüler! Sahilde adeta koronavirüs partisi yaptılar

Kentte binlerce kişi, hafta sonu denize girmek için Kumsaz sahiline akın etti. Kimi tatilciler denize girerken, kimileri ise kumsalda eğlendi. Bir organizasyon şirketi tarafından gerçekleştirilen köpük partisine katılanlar ise sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı.