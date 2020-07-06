Çorum’da hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
Sungurlu’da ilçeye bağlı Başpınar Mahallesi'ndeki hamamda karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.
Hamam çalışanı Alaattin Kayretli, odun ve kömür yakarak, hamam sistemini çalıştırdı. İddiaya göre tıkalı olan bacadan dumanın geri gelmesiyle hamamın içi karbonmonoksit gazıyla doldu. Bu sırada hamam müşterisi Arif Sezenoğlu ile iş yeri sahipleri İsmail Kaya ve Şahin Kaya ile çalışan Alaattin Kayretli hamama dolan gaz nedeniyle fenalaştı.
HAYATA VEDA ETTİLER
Diğer çalışanların ihbarı ile olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 4 kişi ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arif Sezenoğlu ile Alaattin Kayretli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer iki kişi ise ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı
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