06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Meteorolojiden vatandaşlara sağanak uyarısı

Son dakika haberi... vatandaşlara sağanak yağış uyarısında bulundu. ’in iç kesimleri ile , , , , ve çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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Meteorolojiden vatandaşlara sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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