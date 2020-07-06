07 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul Mecidiyeköy'de patlama

Son dakika: İstanbul Mecidiyeköy'de patlama

İstanbul Mecidiyeköy'deki bir iş yerinde meydana gelen patlama vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Mediyeköy'deki patlamada 1 kişinin yaralandığı açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2020
ABONE OL
Son dakika: İstanbul Mecidiyeköy'de patlama

Mecidiyeköy'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şişli Kuştepe Şehit Ahmet Sokak'ta bulunan bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle kırılan camların etrafa saçılmasıyla, iş yeri yakınında bulunan bir kişi ayağından hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, iş yerinde duman tahliye çalışması yaptı.

Patlamanın, fişte unutulan ütüden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA