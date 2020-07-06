Son dakika: Çanakkale'deki orman yangınını Bakan Pakdemirli söndürme çalışmalarını havadan izledi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, poyrazın etkisiyle yangının büyüdüğü ancak yoğun bir müdahale yapılan Gelibolu Yarımadası'nda helikopterle havadan inceleme yaptı
Çanakkale'nın Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını poyrazın etkisiyle büyürken, 20 helikopter 2 uçak, 107 arazöz ve 400'den fazla personel yangına canla başla müdahale ediyor. Ekipler alevlerin şehitliklere ulaşmaması için çaba sarf ederken, İzmir programını yarıda kesen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın söndürme çalışmalarını havadan inceledi.
2 KÖYDE KISMEN TAHLİYELER YAPILDI
1994 yılında büyük dehşetin yaşandığı 4 bin hektardan fazla alanın kül olduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası bugün bir kez daha aynı acıyı yaşıyor. Bölgede o zaman dikilen ağaçlar şimdi büyümüş olsa da bugünkü yangında ekipler özellikle alevlerin tarihi alana, şehitliklere ulaşmaması için çalışıyor.
Yalova ve Kumköy yangından etkilenirken, burada kısmen tahliye işlemleri gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de söndürme çalışmalarını helikopterle geldiği yangın bölgesinde havadan izleyip yönlendirdi.
Bakan Pakdemirli'nin kısa süre sonra açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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