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İstanbul’da sosyal mesafesiz minibüs yolcuğu, 12 yerine 35 kişi çıktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal kurallarına dikkat çekilirken ’ta polisin yaptığı uygulamada bir minibüsten 12 yerine . sürücüsünde hem hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira hem de fazla yolcu taşımaktan 105 lira idari para cezası uygulandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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İstanbul’da sosyal mesafesiz minibüs yolcuğu, 12 yerine 35 kişi çıktı

Yeni tip Korona virüs salgınını önleme amacıyla sosyal mesafe kurallarını sık sık hatırlatılırken İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Uygulama ekipleri kent genelinde birçok noktada sosyal mesafe kurallarına uyulmadan kapasite üstünde yolcu alan minibüslere yönelik uygulamalarını artırdı.

İstanbul’da sosyal mesafesiz minibüs yolcuğu, 12 yerine 35 kişi çıktı İSTANBUL'DA SOSYAL MESAFESİZ MİNİBÜS YOLCUĞU, 12 YERİNE 35 KİŞİ ÇIKTI

35 KİŞİ ÇIKTI

Esenyurt'ta da uygulama yapan ekipler içerisinde 12 kişi bulunması gereken bir minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde ayaktaki yolcular dahil toplamda 35 kişi çıktı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Minibüs sürücüsünde hem hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira hem de fazla yolcu taşımaktan 105 lira idari para cezası uygulandı.

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