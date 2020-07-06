Ankara'da lisede dehşet! Rambo bıçağı ile saldırdı...

Ankara Etimesgut'a bağlı Bağlıca Mahallesi'nde bulunan özel bir kolejde 24 Haziran'da, telafi eğitimi için okula giden lise öğrencileri arasında çıkan tartışma, bıçaklı saldırıyla son buldu.

Hürriyet'in haberine göre; Bu yıl son sınıfa geçen lise öğrencisi Fatih T., sınıf arkadaşı Mustafa S.Y.'ye avcı bıçağıyla arkadan saldırmak istedi. Araya giren sınıf arkadaşı Berkin Balkan'ı sol elinden bıçakladı. Dört saatlik bir ameliyatla eli dikilen Balkan'ın 6 ay fizik tedavi göreceği, sakat kalma riskinin bulunduğu öğrenildi. Balkan polis merkezinde ifade verip, suç duyurusunda bulundu. Balkan'ın ailesi de Cumhuriyet Savcılığı'na kolej yönetimi, idareci ve saldırganın ailesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

O ANLARI BÖYLE ANLATTI

Sol elinden iki ameliyat geçiren Balkan, sınıfta yaşanan dehşet anlarını ifadesinde şöyle anlattı: "Edebiyat dersindeydik. Öğretmenimiz, Nazım Hikmet'ten arkadaşımız Mustafa S.Y. üzerinden örnek verdi. Öğretmenimiz 'Nazım Hikmet de ayran gönüllü. Onun da hocası annesine âşıkmış. Nazım Hikmet de bu olayı çaktırmadan bir mektup yazarak hocasının cebine koymuş. Mektupta, 'Hocam olarak girdin ama babam olarak çıkamazsın' demesi üzerine sınıf arkadaşımız Fatih A., Mustafa S.Y.'ye dönerek 'O zaman senin baban da benim' dedi. Teneffüs olduğunda Mustafa S.Y., Fatih A.'nın yanına giderek 'Benimle bir daha böyle konuşma' diyerek dönüp gitmek istedi.