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Son dakika: Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 1 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütünde çözülme devam ediyor, ikna çalışmaları neticesinde bir terörist daha teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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Son dakika: Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 1 terörist daha teslim oldu

Terör örgütünde çözülme devam ediyor, ikna çalışmaları neticesinde bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığınca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94'e yükseldi.

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