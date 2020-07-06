06 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Düzce’de gezi teknesinde sosyal mesafesiz horon!

Düzce’de gezi teknesinde sosyal mesafesiz horon!

Akçakoca ilçesinde teknesi ilk seferini yaparken, vatandaşlar sosyal kuralını hiçe saydı. takmayan kişiler, teknede müzik eşliğinde oynadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
ABONE OL
Düzce’de gezi teknesinde sosyal mesafesiz horon!

'e kıyısı olan Akçakoca ilçesine teknesi getirildi. Gezi teknesi hafta sonu ilk seferini yaparak vatandaşlara 35 kilometrelik Akçakoca sahilini gezdirdi.

HORON OYNADILAR

gezisi sırasında Karadeniz ezgileri çalınınca sosyal kuralları unutuldu. Vatandaşlar müzik eşliğinde oynadı.

MASKE TAKMADILAR

Horon oynayan kişilerin takmadıkları görüldü. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte birçok kişi duruma tepki gösterdi.

Düzce’de gezi teknesinde sosyal mesafesiz horon DÜZCE’DE GEZİ TEKNESİNDE SOSYAL MESAFESİZ HORON

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA