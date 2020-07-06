06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Çanakkale Gelibolu yarımadasında orman yangını

Son dakika haberi... ’nin Gelibolu ilçesine bağlı köyünde orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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Çanakkale Gelibolu yarımadasında orman yangını

Yalova köyü Ilgardere mevkiinde bugün 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangın, Çanakkale İskele Meydanı başta olmak üzere birçok yerden görüldü.

Çanakkale Gelibolu yarımadasında orman yangını | Video izle ÇANAKKALE GELİBOLU YARIMADASINDA ORMAN YANGINI | VİDEO İZLE


Yoğun dumanların yükseldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

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