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Adım atacak yer kalmadı! Metrobüslerde 'sosyal mesafesiz' yolculuk

'da toplu taşıma araçlarında 1 Haziran'dan bu yana oluşan dikkat çekici yoğunluk sabah erken saatlerde de devam etti. Yoğunluk nedeniyle içerisinde ve duraklarda sosyal mesafe yok sayıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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Adım atacak yer kalmadı! Metrobüslerde 'sosyal mesafesiz' yolculuk

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında sosyal mesafesiz yolculuk vardı.

Adım atacak yer kalmadı! Metrobüslerde 'sosyal mesafesiz' yolculuk

Sabah saatlerinden itibaren Beylikdüzü ve Avcılar'dan Zincirlikuyu veya Söğütlüçeşme yönüne hareket eden metrobüslere güçlükle binenler ayakta ve sosyal mesafe kuralından uzakta yolculuk etmek zorunda kaldı.

Adım atacak yer kalmadı! Metrobüslerde 'sosyal mesafesiz' yolculuk

Seferlerin kısa aralıklarla yapılmasına rağmen, metrobüslerde adım atacak yer kalmadı.

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Adım atacak yer kalmadı! Metrobüslerde 'sosyal mesafesiz' yolculuk

Haftanın ilk iş gününde D-100 Karayou'nun Avcılar kesiminde yine büyük yoğunluk görüldü. Haramidere'den başlayan araç yoğunluğu, Küçükcekmece'ye kadar devam etti.

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