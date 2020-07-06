Adım atacak yer kalmadı! Metrobüslerde 'sosyal mesafesiz' yolculuk
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında 1 Haziran'dan bu yana oluşan dikkat çekici yoğunluk sabah erken saatlerde de devam etti. Yoğunluk nedeniyle metrobüs içerisinde ve duraklarda sosyal mesafe yok sayıldı.
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında sosyal mesafesiz yolculuk vardı.
Sabah saatlerinden itibaren Beylikdüzü ve Avcılar'dan Zincirlikuyu veya Söğütlüçeşme yönüne hareket eden metrobüslere güçlükle binenler ayakta ve sosyal mesafe kuralından uzakta yolculuk etmek zorunda kaldı.
Seferlerin kısa aralıklarla yapılmasına rağmen, metrobüslerde adım atacak yer kalmadı.
Haftanın ilk iş gününde D-100 Karayou'nun Avcılar kesiminde yine büyük yoğunluk görüldü. Haramidere'den başlayan araç yoğunluğu, Küçükcekmece'ye kadar devam etti.
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