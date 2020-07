15 Temmuz’un FETÖ’cü kaymakamları! Böyle gizlemişler...

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında FETÖ'nün gizli kaymakam yapılanmalarından biri daha deşifre edildi. FETÖ'nün bazı kaymakamlarının 15 Temmuz'dan sonra da örgütün sivil imamlarıyla toplantı yaptığı ortaya çıktı. İki ayrı itirafçının ifadeleriyle ifşa olan yapılanma İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan bir iddianamede ayrıntılarıyla anlatıldı. SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı bu iddianameye göre meslekten ihraç edilen Tekirdağ kaymakam adayı Enbiya Eken'in de aralarında bulunduğu kaymakamlar, gizli toplantılar, himmet bağışları ve yurtdışı kursları ana başlıkları altında 15 Temmuz'dan sonra da örgütsel faaliyetlere devam etti. Enbiya Eken hakkında FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tekirdağ Valiliği'nde kaymakam adayı olarak görev yapan Enbiya Eken hakkında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde yer aldığı gerekçesiyle Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



BÖYLE GİZLEMİŞLER

Tanık Y. A., örgüt imamlarının kaymakam adaylarına gerektiğinde oruç tutmama, oruç tutsa dahi elinde su şişesiyle gezme, cuma namazına gitmeme, kokteyl ve resepsiyonlarda içki içme, örgüt dışından başka bayanlarla evlenmeme yönünde telkinde bulundukları bilgisini de verdi. Yusuf A., 15 Temmuz'dan sonra örgütten kopuşları önlemek için belirli periyotlarla toplantılar düzenlendiğini ve bulundukları ülkelerin para birimleri üzerinden himmet adı verilen paraların toplandığını anlattı. Soruşturmada tanık olan bir başka isim G. T. ise, 2016 yılı Ekim ayında Türkiye'ye döndüğünü, Ankara'da bulunduğu sırada Demetevler'deki bir abinin evinde aralarında Enbiye Eken'in de bulunduğu kaymakam grubuyla görüştüklerini söyledi. Enbiye Eken ise savcılıkça alınan ifadesinde, "2013 haziran ayında Tekirdağ kaymakam adayı olarak atandım. Üniversite yaşantım boyunca iftar daveti şeklinde bazen cemaatin yemeğine katılmış oldum, fakat üniversite mezuniyetinden sonra FETÖ'cülerle hiç bir irtibatım olmadı. Y. A.'nın ifadesinde belirttiği hususları kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu. Ancak dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildikten sonra Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu bir iddianame hazırladı. İddianamede Eken'in hem yurt içi, hem de yurt dışı görevi sırasında örgüte finansal destek sağladığı belirtildi. İddianamede Eken'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsünden sonra bile örgütün sivil imamları tarafından düzenlenen toplantılara katıldığı da kaydedildi. 15 yıla kadar hapsi istenen Eken, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.