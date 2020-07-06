18 yıl sonra ortaya çıktı! İş adamı Mustafa Yılmaz’ı dövüp diri diri yakmışlar

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Aile üyelerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, 4 Temmuz günü Kocaeli, Konya ve Karabük'te eş zamanlı operasyon düzenleyerek S.S., A.S., R.S., İ.K., O.K., N.T., B.B., E.A., M.S. ve C.D.'yi gözaltına aldı. Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, polise verdikleri ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelilerin belirttiği dağlık arazide arama çalışması başlattı. Araziyi tarayan ekipler, bazı otomobil parçalarına ulaşsa da henüz Mustafa Yılmaz'ın cesedine dair bir bulguya rastlanmadı. Polis ekiplerinin arazideki aramaları devam ediyor.