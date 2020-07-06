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18 yıl sonra ortaya çıktı! İş adamı Mustafa Yılmaz’ı dövüp diri diri yakmışlar

’de 2002’de kaybolan iş adamının aşk yaşadığı kadınının ailesi tarafından kaçırılarak bayıltana kadar dövüldükten sonra aracına benzin dökülerek diri diri yakıldığı ortaya çıktı. sonra çözülen cinayetle ilgili öldürülen şahsın aşk yaşadığı kadının da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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18 yıl sonra ortaya çıktı! İş adamı Mustafa Yılmaz’ı dövüp diri diri yakmışlar

'nin Körfez ilçesinde, 2002 yılında kayıp olarak bildirilen, 2009 yılında ise hakkında gaiplik kararı verilen 'ın (39) öldürüldüğü ortaya çıktı. Mustafa Yılmaz'a işkence yapıp, otomobilinde diri diri yakarak öldürdüğü öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

EKİPLER, ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLECEĞİ ÜZERİNDE DURDU

Körfez ilçesinde yaşayan Mustafa Yılmaz'ın ailesi, 30 Ağustos 2002 tarihinde Yılmaz'ın kendisine ait otomobille birlikte kayıp olduğu yönünde polise başvurdu. O dönem yapılan soruşturmada Yılmaz bulunamadı. Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, hakkında 2009 yılında gaiplik kararı çıkarılan Mustafa Yılmaz'ın dosyasını yeniden inceledi. Dosyadaki ifadelerin çelişkili olduğunu değerlendiren ekipler, Mustafa Yılmaz'ın öldürülmüş olabileceği üzerinde durdu.

BİRLİKTE KAÇMIŞLAR

Dosyayı ve şüphelileri yeniden mercek altına alan ekipler, olay tarihinde M.S. isimli kadının çelik konstrüksiyon işi yapan patronu Mustafa Yılmaz ile birlikte kaçtığını, daha sonra M.S.'nin eşi B.B.'nin, 'ya giderek eşinin babası S.S., amcası A.S. ve amcasının oğlu R.S. ile görüştüğü ve hep birlikte M.S.'yi aramak için Kocaeli'ye geldiklerini belirledi.

DİRİ DİRİ YAKMIŞLAR

Ailenin, Kocaeli'de İ.K., O.K., N.T., E.A. ve C.D. isimli kişilerle anlaştığı tespit edildi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, aile üyelerinin Mustafa Yılmaz'ı otomobiliyle birlikte o tarihte dağlık arazi olan Körfez ilçesi İlimtepe bölgesine götürdüğünü ve burada bir süre işkence yaptıktan sonra bağlayıp, otomobilinde diri diri yakarak uçurumdan attıklarını tespit etti.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Aile üyelerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, 4 Temmuz günü Kocaeli, Konya ve 'te eş zamanlı operasyon düzenleyerek S.S., A.S., R.S., İ.K., O.K., N.T., B.B., E.A., M.S. ve C.D.'yi gözaltına aldı. Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, polise verdikleri ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelilerin belirttiği dağlık arazide arama çalışması başlattı. Araziyi tarayan ekipler, bazı otomobil parçalarına ulaşsa da henüz Mustafa Yılmaz'ın cesedine dair bir bulguya rastlanmadı. Polis ekiplerinin arazideki aramaları devam ediyor.

YÜRÜTEÇ YARDIMIYLA YÜRÜYEBİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, 'Canavarca hisle ve tasarlayarak adam öldürmek', 'İşkence yapmak ve delilleri karartmak' suçlamalarıyla Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden S.S.'nin yaşlılığından ötürü yürüteç yardımıyla yürüyebildiği görüldü. Şüphelilerin nakli için getirilen otobüse binemeyen S.S., ayrı bir araç ile adliyeye götürüldü

18 yıl sonra ortaya çıktı! İş adamı Mustafa Yılmaz’ı dövüp diri diri yakmışlar 18 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI! İŞ ADAMI MUSTAFA YILMAZ’I DÖVÜP DİRİ DİRİ YAKMIŞLAR

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