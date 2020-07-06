Kızılırmak'ta kaybolan Çağatay’ın cansız bedeni bulundu! Babası ‘Paşam’ diye feryat etti
Kayseri'de serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan 18 yaşındaki Çağatay Şamlı'nın cansız bedeni bir gün sonra bulundu. Baba Bülent Şamlı, uzun süre "Paşam" diye ağlayarak gözyaşı döktü.
Edinilen bilgiye göre dün arkadaşlarıyla birlikte Kermelik mahallesine gelen Çağatay Şamlı, serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Daha sonra Şamlı'dan haber alamayan arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.
ARAMALAR DEVAM ETTİ
İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ile sağlık ekipleri sevk edildi. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları bugün sabah erken saatlerinde devam etti.
"PAŞAM" DİYE FERYAT ETTİ
Konya ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı polisleri tarafından yapılan aramalarda Şamlı'nın cenazesine ulaşıldı. Ekipler tarafından Şamlı'nın cansız bedeni sudan çıkarılırken babası Bülent Şamlı, ise uzun süre 'Paşam' diye ağlayarak gözyaşı döktü.
OTOPSİ YAPILACAK
İncelemelerin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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