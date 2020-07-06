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Kızılırmak'ta kaybolan Çağatay’ın cansız bedeni bulundu! Babası ‘Paşam’ diye feryat etti

'de serinlemek için girdiği 'ta kaybolan 18 yaşındaki 'nın cansız bedeni bir gün sonra bulundu. Baba , uzun süre "Paşam" diye ağlayarak gözyaşı döktü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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Kızılırmak'ta kaybolan Çağatay’ın cansız bedeni bulundu! Babası ‘Paşam’ diye feryat etti

Edinilen bilgiye göre dün arkadaşlarıyla birlikte Kermelik mahallesine gelen , serinlemek için 'a girdi. Daha sonra Şamlı'dan haber alamayan arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.

ARAMALAR DEVAM ETTİ

İhbarın ardından bölgeye jandarma, , Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ile sağlık ekipleri sevk edildi. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları bugün sabah erken saatlerinde devam etti.

"PAŞAM" DİYE FERYAT ETTİ

ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı polisleri tarafından yapılan aramalarda Şamlı'nın cenazesine ulaşıldı. Ekipler tarafından Şamlı'nın cansız bedeni sudan çıkarılırken babası , ise uzun süre 'Paşam' diye ağlayarak gözyaşı döktü.

OTOPSİ YAPILACAK

İncelemelerin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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