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AK Partili başkanının yeğenini öldüren cinayet şüphelisi yakalandı

'da arkadaşı AK Parti Küre İlçe Başkanının yeğeni ’ı öldürdüğü iddia edilen şüphelisi İ.K., polis ekipleri tarafından suç aleti silahla birlikte merkez Corumlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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AK Partili başkanının yeğenini öldüren cinayet şüphelisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 27 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı Candaroğulları Mahallesi Şehit Serkan Meşe Sokak üzerinde AK Parti Küre İlçe Başkanı Şaban Turan'ın yeğeni 26 yaşındaki Musa Turan silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

AK Partili başkanının yeğenini öldüren cinayet şüphelisi yakalandı AK PARTİLİ BAŞKANININ YEĞENİNİ ÖLDÜREN CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Bunun üzerine inceleme başlatan Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, işlenen cinayetin ardından kayıplara karışan şahsın ilk olarak kimliğini tespit etti. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden de yola çıkılarak cinayet şüphelisi şahsı ve aracını takibe aldı. Cinayet şüphelisi İ.K, suç aleti silahla birlikte polis ekiplerince merkeze bağlı Corumlu köyünde saklandığı yerde yakalanarak Kastamonu'ya getirildi.

Kastamonu'da gözaltına alınana cinayet şüphelisi İ.K, ilk olarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet şüphelisi İ.K'nin adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ
27 Haziran Cumartesi günü AK Parti Küre İlçe Başkanı Şaban Turan'ın yeğeni 26 yaşındaki Musa Turan, sabaha karşı Kastamonu'da Candaroğulları Mahallesi Şehit Serkan Meşe Sokak üzerinde silahlı saldırıya uğramış, başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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