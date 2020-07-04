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Tunceli'de gri kategorideki terörist Ferhat Ateş etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; 'nin Ovacık ilçesinde jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan olduğu belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.07.2020 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
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Tunceli'de gri kategorideki terörist Ferhat Ateş etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de yürütülen operasyonlarla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı ve gri kategoride yer alan 'Sefkan Mardin' kod adlı Ferhat Ateş teröristin yok edildiğini duyurdu.

Tuncelide gri kategorideki terörist Ferhat Ateş etkisiz hale getirildi TUNCELİ'DE GRİ KATEGORİDEKİ TERÖRİST FERHAT ATEŞ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan 'Sefkan Mardin' kod adlı Ferhat Ateş olduğu tespit edilmiştir."

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