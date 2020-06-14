Son dakika: Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe! Turuncu Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Hakkari ve Van'da devam eden operasyonlarda Faraşin Bölgesi'nde 2 adet, Diyarbakır Lice'de ise 1 adet teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Diyarbakır'daki teröristin turuncu listede yer alan sözde Amed eyalet ve cephane sorumlusu Seyit Batman kod adlı Ekrem İptaş olduğu açıklandı.
İçişleri Bakanlığı Hakkari ve Van'da devam eden operasyonlarda Faraşin Bölgesi'nde 2 adet, Diyarbakır Lice'de ise 1 adet teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Diyarbakır'daki teröristin turuncu listede yer alan sözde Amed eyalet ve cephane sorumlusu Seyit Batman kod adlı Ekrem İptaş olduğu açıklandı.
İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, Faraşin Bölgesi'nde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Ayrıca Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda *1* terörist etkisiz hale getirilmiştir. Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL'ye kadar ödülle TURUNCU LİSTE'DE yer alan sözde Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu Seyit Batman kod adlı Ekrem İptaş olduğu tespit edilmiştir.
Böylelikle son iki günde Siirt, Faraşin Bölgesi'nde ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 7 olmuştur.
Operasyonlar devam etmektedir.
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