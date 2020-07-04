Uşak'ta hayvan otlatma cinayeti! 16 yaşında katil oldu...
Son dakika haberine göre; Uşak’ın Üçkuyular köyünde hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada kan aktı. 16 yaşındaki Alican D, akrabası olduğu öğrenilen Özkan Demirtaş ile eşi Özlem Demirtaş’ı av tüfeğiyle vurdu.
Uşak'ta hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma sonucu 16 yaşındaki Alican D. akrabası Özkan Demirtaş ve 5 aylık hamile olan eşi Özlem Demirtaş'a av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Özkan Demirtaş hayatını kaybederken, eşi Özlem Demirtaş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Beş aylık bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken olayın ardından kaçan Alican D. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
ARSA TARTIŞMASI
Olay Uşak'ın Üçkuyular köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 16 yaşındaki Alican D. ile akrabası Özkan Demirtaş arasında arsada hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Alican D. dehşet saçtı. Öfkeli genç, av tüfeğiyle Özkan Demirtaş ve 5 aylık hamile olan eşi Özlem Demirtaş'a kurşun yağdırdı. Alican D'nin tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği çift, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE ÖLDÜ
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Özkan Demirtaş Uşak Medical Park Hastanesi'ne, eşi Özlem Demirtaş ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Özkan Demirtaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özlem Demirtaş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği, 5 aylık bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yeni Asır
ORMANDA YAKALANDI
DEMİRTAŞ çiftini vuran Ali D, ardından olay yerinden kaçtı. İnceleme başlatan Jandarma ekipleri, Alican D'nin ormanlık alana kaçtığını tespit etti. Ekipler, çok geçmeden Alican D'nin yerini belirleyerek kıskıvrak yakaladı. Zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma da devam ediyor.
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