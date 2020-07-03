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Havai fişek fabrikasında patlama! A Haber canlı yayında yaralıların çıkışını görüntüledi |Video
Son dakika haberi... Sakarya’nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından canlı yayında yaralıların kurtarılma anı görüntülendi. A Haber ekipleri patlama bölgesinden detayları aktardı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İşte dikkat çeken görüntüler...
Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından canlı yayında yaralıların kurtarılma anı görüntülendi. A Haber ekipleri patlama bölgesinden detayları aktardı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İşte dikkat çeken görüntüler...