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Havai fişek fabrikasında patlama! A Haber canlı yayında yaralıların çıkışını görüntüledi |Video

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Giriş: 03.07.2020 12:44
Güncelleme:03.07.2020 12:55
Son dakika haberi... Sakarya’nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından canlı yayında yaralıların kurtarılma anı görüntülendi. A Haber ekipleri patlama bölgesinden detayları aktardı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İşte dikkat çeken görüntüler...

Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından canlı yayında yaralıların kurtarılma anı görüntülendi. A Haber ekipleri patlama bölgesinden detayları aktardı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İşte dikkat çeken görüntüler...

Canlı yayında yaralıların çıkışı
Canlı yayında yaralıların çıkışı
A Haber ekipleri patlama bölgesinde
A Haber ekipleri patlama bölgesinde
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