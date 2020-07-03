Bataklık’ın baronu parayı özel kasayla gizlemiş! Zehir parasıyla milyonluk yatırım

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından, "Bataklık Operasyonu"nda yeni detaylara ulaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince ortaklaşa yürütülen operasyon sonucu gözaltına alınan örgütün elebaşlarından uyuşturucu baronu Çetin Gören'in, Hollanda'da uyuşturucu ticaretinden elde ettiği geliri peyder pey Türkiye'deki yakınlarına göndererek, "özel kasa" diye tabir edilen yöntemle gizlediği anlaşıldı.

70 MİLYONA EL KONULDU

Milliyet'in haberine göre Narkotik Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince; Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru başta olmak üzere 90'lı yıllardan bu yana dünya genelinde, yasa dışı faaliyette bulunduğu tespit edilen suç şebekesine yönelik operasyon düzenlenmişti. Sır gibi gizli tutulan ve dokuz ülkeyi kapsayan uluslararası operasyonun Türkiye ayağında 11 ilde yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu baronları, aynı zamanda örgütün elebaşları Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Arslantaş'ın da arasında bulunduğu 74 kişi gözaltına alınmış, 70 milyon liraya ise el konulmuştu. Gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakılırken, operasyonun Türkiye ayağında çarpıcı detaylara ulaşıldı.

HOLLANDA'DA SATTI

Buna göre, örgütün elebaşlarından Çetin Gören, Kolombiya ile Fas'ın Kasablanka şehrindeki uyuşturucu bağlantılarını kullanarak bu bölgelerden getirdiği kokainin Hollanda'da ticaretini yaptı. Hollanda polisinin peşine düşmesinin ardından da Türkiye'ye kaçtı.

Kara para aklamaktan Brezilya ve Hollanda'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gören'in, Hollanda'da bulunduğu sırada peyder pey Türkiye'ye 20 ile 40 milyon euro arası para gönderdiği belirlendi.

Gören'in, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği geliri parça parça Türkiye'deki yakınlarına göndererek, "özel kasa" diye tabir edilen yöntemle gizlediği anlaşıldı. Türkiye'de çok sayıda lüks ev satın alarak Hollanda'daki uyuşturucu ticaretinden elde ettiği geliri gayrimenkule çevirdiği saptanan Gören'in kara parayı bu yöntemle akladığı da MASAK raporlarına yansıdı.

BATAKLIK SERGİSİ

Bataklık Operasyonu'nun yapıldığı 11 ilde ele geçirilen suç gelirleri ile mücevher, kılıç ve silahlar Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sergilendi. Operasyonda, 1 milyon 337 bin 65 lira, 1 milyon 584 bin 772 dolar, 698 bin 680 euro, 74 bin 685 sterlin, 140 pound, 200 Arjantin pezosu, 50 dirhem, 294 bin 920 İskoç sterlini, 4 para sayma makinesi, 653 tapu senedi, 55 tam altın, 800 gram altın, 33 yarım altın, 81 çeyrek altın, 1 reşat altın, 7 altın gerdanlık, 52 burma bilezik, 46 altın kolye, 12 altın künye, 52 altın bilezik, 24 altın küpe, pırlanta bileklik, 55 yüzük, 32 bilgisayar, 111 flaş bellek, 118 cep telefonu, 337 SIM kart, 41 tabanca, 20 bin 253 fişek, 2 polis kimlik kartı, bir sahte polis kimlik kartı, 18 tablet, 5 kasa anahtarı, 19 silah taşıma ruhsatı, 32 kol saati, 22 pasaport, 2 polis tişörtü, 2 polis rozeti, 5 altın tespih, 167 kesici-delici alet, 2 araç anahtarı, bir kök Hint keneviri, çok sayıda belge-doküman ile 21 lüks otomobil ele geçirildi.

ALTI PARA DOLU DUŞA KABİN

Öte yandan şebekenin İstanbul'daki adreslerinde yapılan baskınlardan yeni görüntüler ortaya çıktı. Şebekeye ait bir adreste bir masadan çıkan ve üzerinde "Çetin Vakfı" yazan asansör para kasası ile zula haline getirilen altı para dolu duşa kabin dikkat çekti. FETÖ'ye finansörlük yaptığı da belirlenen çetenin bazı üyelerinin adreslerinde ise FETÖ'nün seri numaralarını örgüt numarası olarak kullandığı bilinen 1'er ABD dolarları ele geçirildiği öğrenildi.

2.5 MİLYON LİRALIK KILIÇLAR

Ele geçirilen mücevherlerden bazılarına değer biçilemediği öğrenilirken, kılıçların piyasa değerinin ise yaklaşık 2.5 milyon lira olduğu belirtildi.