Bursa'da şüpheli ölüm! Evden gelen kötü koku harekete geçirdi
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam Orhan Ataş evinde ölü bulundu. Evden gelen kötü koku üzerine vatandaşlar polise haber verdi ve harekete geçildi.
Olay ilçesinebağlı Küplüpınar Mahallesi Güven Sokak üzerinde meydana geldi. Akrabalarının bir süredir Orhan Ataş'tan (68) haber alamadığını ve sokak üzerinde yoğun bir koku olduklarını fark eden komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Orhan Ataş'ı yerde yatarken buldu.
112 ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Ataş'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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