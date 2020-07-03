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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da 93 ev koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı

'da yeni tip (Covid-19) tedbirleri kapsamında 93 evde uygulaması başlatıldı. Öte yandan, kentteki 40 evdeki karantina ise sona erdirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da 93 ev koronavirüs Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 31, Eyyibiye'de 12, Karaköprü'de 20, Birecik'te 4, Bozova'da 2, Ceylanpınar'da 5, Siverek'te 5, Suruç'ta 4, Viranşehir'da 9 ve Halfeti ilçesinde 1 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 40 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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