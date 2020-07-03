03 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bakan Koca vaka sayısı artan kenti uyarmıştı! Bursa’da koronavirüs kuralları unutuldu

Bakan Koca vaka sayısı artan kenti uyarmıştı! Bursa’da koronavirüs kuralları unutuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs günlük raporunu açıklarken 'daki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti. Bakan Koca'nın uyardığı kentte maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına birçok kişinin uymadığı görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
ABONE OL
Bakan Koca vaka sayısı artan kenti uyarmıştı! Bursa’da koronavirüs kuralları unutuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde vaka sayılarında Ankara, Gaziantep, , Konya ve Diyarbakır'da dikkat çeken bir artış olduğunu söyledi. Bursa'da birçok kişinin mağazaların ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Şehreküstü ve Fomara Meydanı'yla birlikte Heykel ve Atatürk Caddesi'nde sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uymadığı görüldü.

PARA CEZASI KESİLDİ

Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte bazı vatandaşların maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi. Kentin birçok noktasında Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparak uyardı.

Öte yandan maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlara polis ekipleri tarafından 900 TL ceza işlemi uygulandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜS VAKA SAYISINI AÇIKLADI

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA