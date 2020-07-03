Kahvehaneciler devletten "oyun" için esneklik istedi

"ESNAF, TEDBİRLERE UYMA ŞARTIYLA NORMALLEŞMEK İSTİYOR"

Ağaoğlu, oyun olmadığında kahvehanenin de çok anlamının kalmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'de 110 bin civarında kahvehane bulunuyor. Kahvehanelerde masalar arası ortalama 140 santim mesafe bulunuyor. Aynı masada oturanlar arasında da 1 metre fark bulunuyor. Okey taşlarının, ıstakaların oyun bittikten sonra hijyeni yapılırsa, masa örtüsü sürekli değiştirilirse sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kahvehanelerde oyunlar sosyal mesafe, maske ve dezenfektan şartıyla başlaması gerekiyor. Bu önerilerimizi Bakanlığa da sunduk. Bize destek kredileri verildi ancak esnaf artık tedbirlere de uymak şartıyla normalleşmek istiyor."

Kendilerinin de bu hastalığın yayılmasını istemediklerini anlatan Ağaoğlu, esnafın çok titiz ve dikkatli davranacağını bildirdi.

Kahvehanelerde oyunlar açılsa bile birtakım değişikliklere gitmek gerektiğini aktaran Ağaoğlu, "Oyunların açılması halinde seyirci de olmayacak. Masadaki 4 kişi dışında seyirci oturtulmayacak. O bir ileriki masada çayını içebilecek." diye konuştu.