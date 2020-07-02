Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür vaka olmadığını belirtti.

Twitter hesabından 2 Temmuz'a ait verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı." ifadelerine yer verdi.