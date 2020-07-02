02 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... , 2 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan , İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya ve Bursa'nın en çok vaka olan 5 il olduğunu belirtti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜS VAKA SAYISINI AÇIKLADI

, koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür vaka olmadığını belirtti.

Twitter hesabından 2 Temmuz'a ait verileri paylaşan yaptığı açıklamada, "Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Bakan Koca 2 Temmuz Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı! İstanbul ve Ankara... |Video SON DAKİKA: BAKAN KOCA 2 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜNE AİT KORONAVİRÜS VERİLERİNİ AÇIKLADI! İSTANBUL VE ANKARA... |VİDEO

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