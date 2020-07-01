Karaman’da vücudundan soda şişesi çıkarılan adamın ifadesi: Yanlışlıkla oldu!
Karaman'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çekilen röntgen filminde kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıkan 27 yaşındaki Afgan A.E.'nin ifadesinde, ''Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti'' dediği ortaya çıktı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 28 Haziran Pazar gecesi gelen A.E., karın ağrısı şikayeti olduğunu söyledi.
AMELİYATLA ÇIKARILDI
Bunun üzerine röntgen filmi çekilen gencin kalın bağırsağında şişe olduğu görüldü. Makattan girdiği belirlenen şişe, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.
İŞTE İFADESİ
Hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edilen A.E., polise verdiği ifadesinde, ''Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti. Ben de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Yaşanan olaydan dolayı kimseden şikayetçi değilim" dedi.
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