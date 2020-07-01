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Karaman’da vücudundan soda şişesi çıkarılan adamın ifadesi: Yanlışlıkla oldu!

'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çekilen röntgen filminde kalın bağırsağında olduğu ortaya çıkan 27 yaşındaki Afgan A.E.'nin ifadesinde, ''Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti'' dediği ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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KARNINDAN ŞİŞE ÇIKARILMIŞTI! İŞTE İFADESİ...

Eğitim ve 'ne, 28 Haziran Pazar gecesi gelen A.E., karın ağrısı şikayeti olduğunu söyledi.

AMELİYATLA ÇIKARILDI

Bunun üzerine röntgen filmi çekilen gencin kalın bağırsağında olduğu görüldü. Makattan girdiği belirlenen şişe, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.


İŞTE İFADESİ

Hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edilen A.E., polise verdiği ifadesinde, ''Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti. Ben de ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Yaşanan olaydan dolayı kimseden şikayetçi değilim" dedi.

Karaman’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti kalın bağırsağında soda şişesi çıktı KARAMAN'DA KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ KALIN BAĞIRSAĞINDA SODA ŞİŞESİ ÇIKTI

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