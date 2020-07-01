Bitlis'te o bölge karantinaya alındı
Bitlis'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantina bölgesinin il merkezindeki Zeydan Mahallesi'nde bir apartmanın olduğu duyuruldu.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezindeki Zeydan Mahallesi'nde bir apartmanın, geçici süreyle karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mezkur adreste ikamet eden vatandaşların, apartmandan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, apartmanda görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır."
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