01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Bitlis'te o bölge karantinaya alındı

'te bir apartman, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantina bölgesinin il merkezindeki 'nde bir apartmanın olduğu duyuruldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2020
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O BÖLGE KARANTİNAYA ALINDI

Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezindeki 'nde bir apartmanın, geçici süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mezkur adreste ikamet eden vatandaşların, apartmandan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, apartmanda görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır."

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