Antalya’da, Halime Şenal'ı 25 vahşice öldürmüştü! İndirimsiz ömür boyu hapis

Ümit Gür ile Halime Şenal, 2 yıl boyunca birlikte yaşadı. Dini nikahlı çiftin bir de çocukları oldu. Bir süre sonra ise Halime Şenal, çocuğu Ümit Gür'e bırakıp, evi terk etti.

Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde, 23 Temmuz 2019 gecesi buluşan çift, tartışmaya başladı. Tartışmada Gür, Şenal'i, 25 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Kaçan saldırgan, güvenlik kameralarından tespit edilerek, saklandığı adreste yakalandı.