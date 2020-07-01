Antalya’da, Halime Şenal'ı 25 vahşice öldürmüştü! İndirimsiz ömür boyu hapis
Manavgat ilçesinde, 23 Temmuz 2019 gecesi dini nikahlı eşi 31 yaşında Halime Şenal'ı, 25 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 40 yaşındaki Ümit Gür, indirimsiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Ümit Gür ile Halime Şenal, 2 yıl boyunca birlikte yaşadı. Dini nikahlı çiftin bir de çocukları oldu. Bir süre sonra ise Halime Şenal, çocuğu Ümit Gür'e bırakıp, evi terk etti.
Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde, 23 Temmuz 2019 gecesi buluşan çift, tartışmaya başladı. Tartışmada Gür, Şenal'i, 25 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Kaçan saldırgan, güvenlik kameralarından tespit edilerek, saklandığı adreste yakalandı.
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