01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Antalya’da, Halime Şenal'ı 25 vahşice öldürmüştü! İndirimsiz ömür boyu hapis

Manavgat ilçesinde, 2019 gecesi dini nikahlı eşi 31 yaşında 'ı, 25 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 40 yaşındaki , indirimsiz cezasına çarptırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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VAHŞİ CİNAYET! AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN SAVUNMA

ile , 2 yıl boyunca birlikte yaşadı. Dini nikahlı çiftin bir de çocukları oldu. Bir süre sonra ise Halime Şenal, çocuğu Ümit Gür'e bırakıp, evi terk etti.

Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde, 2019 gecesi buluşan çift, tartışmaya başladı. Tartışmada Gür, Şenal'i, 25 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Kaçan saldırgan, güvenlik kameralarından tespit edilerek, saklandığı adreste yakalandı.

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