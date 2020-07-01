İçişleri Bakanlığı duyurdu: 338 Yabancı Terörist Savaşçı sınır dışı edildiler
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin devam ettiği ve 9 Belçika vatandaşının sınır dışı edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların gönderilmesine ilişkin bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık son olarak 9 Belçika vatandaşının sınır dışı edildiğini ve toplam 338 YTS, ülkemizden gönderildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 9 Belçika vatandaşı, ülkesine sınır dışı edilmiştir.
338 YTS, ÜLKEMİZDEN GÖNDERİLMİŞTİR
Böylelikle 11.11.2019 tarihinden itibaren 113'ü AB, ABD ve Avustralya uyruklu olmak üzere toplam 338 YTS, ülkemizden gönderilmiştir."
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