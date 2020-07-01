01 Temmuz 2020, Çarşamba
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 338 Yabancı Terörist Savaşçı sınır dışı edildiler

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin devam ettiği ve 9 vatandaşının sınır dışı edildiğini duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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İÇİŞLERİ DUYURDU! SINIR DIŞI EDİLDİLER

İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların gönderilmesine ilişkin bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık son olarak 9 vatandaşının sınır dışı edildiğini ve toplam 338 , ülkemizden gönderildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 9 Belçika vatandaşı, ülkesine sınır dışı edilmiştir.

338 YTS, ÜLKEMİZDEN GÖNDERİLMİŞTİR

Böylelikle 11.11.2019 tarihinden itibaren 113'ü AB, ABD ve uyruklu olmak üzere toplam 338 YTS, ülkemizden gönderilmiştir."

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