İçişleri Bakanlığı duyurdu: 338 Yabancı Terörist Savaşçı sınır dışı edildiler

İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların gönderilmesine ilişkin bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık son olarak 9 Belçika vatandaşının sınır dışı edildiğini ve toplam 338 YTS, ülkemizden gönderildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 9 Belçika vatandaşı, ülkesine sınır dışı edilmiştir.

338 YTS, ÜLKEMİZDEN GÖNDERİLMİŞTİR

Böylelikle 11.11.2019 tarihinden itibaren 113'ü AB, ABD ve Avustralya uyruklu olmak üzere toplam 338 YTS, ülkemizden gönderilmiştir."