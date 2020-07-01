01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Adana'da 550 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

’da polisin bir iş yerine yaptığı baskında piyasa değeri 550 bin lira olan gümrük kaçağı içerikli hap, sigara ve ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan uyruklu M.E.H.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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TAM 550 BİN LİRA! HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaştı.

550 BİN TL DEĞERİNDE

Harekete geçen ekipler iş yerine yaptığı baskında piyasa değeri 550 bin TL olan gümrük kaçağı 17 bin 901 içerikli hap, 3 bin 100 paket sigara ve 457 şişe ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan uyruklu M.E.H.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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