01 Temmuz 2020, Çarşamba
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İstanbul’da hırsız güvenlik kamerasını görünce pişkince hareketler yaptı

'de geçtiğimiz cumartesi günü saat 05.00 sıralarında Ulus Mahallesi'nde girdikleri iki binadan birindeki sağlık çalışanının 4 cep telefonu ve 3 bin liraya yakın parasını çalan hırsızlar kameraya yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinden biri görüntülendiğini fark edince kameraya doğru pişkince hareketler yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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GÖRÜNCE ÇILDIRACAKSINIZ! BU NASIL PİŞKİNLİK?

Kimlikleri belirlenemeyen 20 yaşlarındaki 3 kişi, bir apartmanın bahçesine geldi. Şüphelilerden biri giriş kattaki pencereyi açıp içeri girdi. İki kişi de dışarıda gözcülük yaptı. Gözcülük yapan iki kişi bina girişindeki güvenlik kamerasını görünce birbirleri ile konuşurken, biri kameraya doğru pişkince yaptı.

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