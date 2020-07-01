İstanbul’da hırsız güvenlik kamerasını görünce pişkince hareketler yaptı
Büyükçekmece'de geçtiğimiz cumartesi günü saat 05.00 sıralarında Ulus Mahallesi'nde girdikleri iki binadan birindeki sağlık çalışanının 4 cep telefonu ve 3 bin liraya yakın parasını çalan hırsızlar kameraya yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinden biri görüntülendiğini fark edince kameraya doğru pişkince hareketler yaptı.
Kimlikleri belirlenemeyen 20 yaşlarındaki 3 kişi, bir apartmanın bahçesine geldi. Şüphelilerden biri giriş kattaki pencereyi açıp içeri girdi. İki kişi de dışarıda gözcülük yaptı. Gözcülük yapan iki kişi bina girişindeki güvenlik kamerasını görünce birbirleri ile konuşurken, biri kameraya doğru pişkince el hareketi yaptı.
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