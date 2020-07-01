İstanbul’da hırsız güvenlik kamerasını görünce pişkince hareketler yaptı

Kimlikleri belirlenemeyen 20 yaşlarındaki 3 kişi, bir apartmanın bahçesine geldi. Şüphelilerden biri giriş kattaki pencereyi açıp içeri girdi. İki kişi de dışarıda gözcülük yaptı. Gözcülük yapan iki kişi bina girişindeki güvenlik kamerasını görünce birbirleri ile konuşurken, biri kameraya doğru pişkince el hareketi yaptı.