Batman'da anomali rahatsızlığı olan buzağıya "estetik" operasyonu
Batmanlı üretici Mahsuk Baskın'ın doğmasal anomali rahatsızlığı olan buzağısı, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğinde tedavi edildi ve sağlığına kavuştu.
Batman İli Kozluk İlçesinde üreticimiz Mahsuk Baskın'a ait buzağı Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğinde tedavi edildi.
Buzağıda doğmasal bir anomali olarak ikinci bir çene yapısı ve dil şekillendiği görülmüş olup, yapılan operasyonla anomali giderildi.
Buzağı aynı gün taburcu edildi ve halen sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor.
İşte buzağının operasyondan önceki hali:
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