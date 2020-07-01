01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Batman'da anomali rahatsızlığı olan buzağıya "estetik" operasyonu

Batmanlı üretici 'ın doğmasal anomali rahatsızlığı olan buzağısı, tedavi edildi ve sağlığına kavuştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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BUZAĞIYA ESTETİK OPERASYONU

İli Kozluk İlçesinde üreticimiz 'a ait tedavi edildi.

Batman'da anomali rahatsızlığı olan buzağı tedavi edildi! | VİDEO BATMAN'DA ANOMALİ RAHATSIZLIĞI OLAN BUZAĞI TEDAVİ EDİLDİ! | VİDEO

Buzağıda doğmasal bir anomali olarak ikinci bir çene yapısı ve dil şekillendiği görülmüş olup, yapılan operasyonla anomali giderildi.



Buzağı aynı gün taburcu edildi ve halen sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

Batman'da anomali rahatsızlığı olan buzağıya estetik operasyonu BATMAN'DA ANOMALİ RAHATSIZLIĞI OLAN BUZAĞIYA "ESTETİK" OPERASYONU



İşte buzağının operasyondan önceki hali:

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