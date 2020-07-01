01 Temmuz 2020, Çarşamba
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini geçti

Son dakika haberine göre... 'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bin 134'e yükseldi. ABD'de iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 143 bini geçti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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ABD'DE ACI RAKAMLAR! 130 BİNİ GEÇTİ

, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı bin 134'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI SON 24 SAATTE 1315 ARTARAK 130 BİN 134'E ÇIKTI

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi 47 bin 499 artarak 2 milyon 730 bin 803'e ulaştı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1315 artarak 130 bin 134'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 409 bin 693 vakayla , 654 bin 405 vakayla ve 591 bin vakayla izliyor.

NEW YORK BAŞI ÇEKİYOR

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen , ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor. New York'ta şu ana kadar 417 bin 386 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 129 kişi hayatını kaybetti. New York'u yaklaşık 232 binden fazla vakayla Kaliforniya ve 177 bine yakın vakayla da takip ediyor. ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 34 milyon 200 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 143 bini geçti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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