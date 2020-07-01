Ünlü alışveriş mağazası hakkında rekor şikâyet! Parasını aldığı ürünleri teslim etmeyince savcılık soruşturma başlattı
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Türkiye’de teknoloji perakendesi alanında 2002 yılından bu yana faaliyet gösteren online alışveriş sitesi İstanbul Bilişim’den alışveriş yapan yüzlerce tüketici dolandırıldığını ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık 15 bin kişinin mağdur edildiği düşünülen alışveriş sitesinin sorumluları hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Türkiye'de teknoloji perakendesi alanında 2002 yılından bu yana faaliyet gösteren online alışveriş sitesi İstanbul Bilişim'den alışveriş yapan binlerce tüketici ürünlerini alamadığı daha sonra ise paralarının iadesini istediği ancak firmadan hiçbir ses çıkmadığı ortaya çıktı. Ödemesini yaptıkları ürünlerin teslimi için aylardır bekleyen tüketiciler, bir yandan şirkette muhatap bulmaya çalışırken, diğer yandan da yaşadıkları mağduriyeti, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başta olmak üzere Facebook ve WhatsApp'ta kurulan gruplara da taşındı.
15 BİNE YAKIN ŞİKÂYET OLUŞTU
Tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetleri paylaştıkları "Şikâyet Var" platformu üzerindeki şirketle ilgili şikâyetlerin sayısı da 15 bini aşmış durumda. Parası ödenen ürünlerin teslimatında Kasım 2019'dan bu yana yaşanan gecikmelerin yanı sıra ne zaman kargoya verileceği konusunda resmi bir bilgiye bile ulaşmakta güçlük çeken tüketicilerin, konuyla ilgili olarak ulaşmaya çalıştıkları İstanbul Bilişim'in telefon numaraları ve sosyal medya hesapları gibi iletişim kanallarından da sonuç alamadığı belirlendi.
BİNLERCE KİŞİ PARASININ PEŞİNE DÜŞTÜ
İstanbul Bilişim'den alışveriş yapan ancak ürünlerinin gelmemesi nedeniyle siparişini iptal eden tüketiciler ise para iadesi konusunda mağduriyet yaşadıklarını, bu sefer de para iadesi için beklemeye başladıklarını ifade ediyor. Yaşanan bunca soruna ve tüketicilerin muhatapsız bırakılmasına karşın, şirket internet sitesi üzerinden hala "Ortalama 15 iş gününde kargoda. 14 gün içinde kolay iade" vaatleriyle satış yapmaya devam ediyor. İstanbul Bilişim'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre 25 kategoride 250 bin çeşit ürünün yer aldığı sitenin aylık 2.5 milyon ziyaretçisi bulunuyor. 2002 yılında kurulan İstanbul Bilişim şu anda Retro Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. çatısı altında faaliyet gösteriyor.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan 140'ın üzerindeki şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Bilişim yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında mağdur edildiğini ifade eden vatandaşlar söz konusu alışveriş sitesi üzerinden elektronik eşya siparişi verdiklerini, sitede belirtilen kargo süresinin geçmesine rağmen ürünün gönderilmediği bu kez de paralarının iadelerini talep ettiklerini ancak paralarında alamadıklarını ifade ettiler.
Atakan Irmak/SABAH
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Küçükçekmece gölü siyaha büründü...
- O koca ağır cezalık oldu!
- İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili korkunç iddia! Otopsi raporunda şok detay
- Bu acı buraya sığar mı? İkra Nur’a veda!
- Bakan özellikle uyarmıştı! Şoke eden görüntüler
- Sıcaktan bunalan vatandaşlar deniz istedi
- Albayrak ailesine saldırı! O alçak için hesap zamanı
- Çarpıcı açıklama: Hafter'den kurtulup yerine...
- A101'den 4 kişilik çadır sürprizi!
- Durum çok vahim! Büyük korku yarattı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Bu hafta sınav var mı? 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Kızılay kurban vekalet fiyatları ne kadar? 2020 vekaleten kurban kesim bedeli nedir?
- ÖSYM'den müjdeli haber bekleniyor! 2020 YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hız tutkunlarına müjde! Formula 1 2020 ne zaman başlıyor? F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
- SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: KPSS 2020/8 atama sonuçları sorgulama! 2020 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
- Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?
- Son dakika: Eğlence mekanları bugün açılacak mı? 1 Temmuz nargile kafeler, eğlence yerleri ne zaman açılacak?
- Bugün nereler açılacak? 1 Temmuz sinema salonları, oyun salonları, düğün salonları, internet kafeler açıldı mı?
- ŞOK aktüel 1 Temmuz 2020 kataloğu: O üründe "15 TL değerinde D&R Hediye Çeki" İşte aktüel ürünler...