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Gaziantep'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk üzüm bağında bulundu

'in Şahinbey ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk üzüm bağında bulundu. , olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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İlçeye bağlı Uğurtepe Mahallesi'nde ailesi tarlada çalıştığı sırada oyun oynamak üzere evden çıkan 2 yaşındaki 'ın kaybolduğunu fark eden ailesi durumu Şahinbey ilçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

ARAMALAR BAŞLADI

Jandarma ekipleri beraberinde geldikleri Şahinbey Belediyesi Kurtarma (ŞAHKUT) , ve AKUT ekipleriyle bölgede arama ve faaliyetine başladı.

ÜZÜM BAĞINDA BULUNDU

Yaklaşık 24 saat süren çalışmanın ardından Yusuf Mert Yalçın, evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki bir üzüm bağında bulundu.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yalçın, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

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