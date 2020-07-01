Gaziantep'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk üzüm bağında bulundu
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk üzüm bağında bulundu. Yusuf Mert Yalçın, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.
İlçeye bağlı Uğurtepe Mahallesi'nde ailesi tarlada çalıştığı sırada oyun oynamak üzere evden çıkan 2 yaşındaki Yusuf Mert Yalçın'ın kaybolduğunu fark eden ailesi durumu Şahinbey ilçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
ARAMALAR BAŞLADI
Jandarma ekipleri beraberinde geldikleri Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma (ŞAHKUT) AFAD, ve AKUT ekipleriyle bölgede arama ve tarama faaliyetine başladı.
ÜZÜM BAĞINDA BULUNDU
Yaklaşık 24 saat süren çalışmanın ardından Yusuf Mert Yalçın, evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki bir üzüm bağında bulundu.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Yalçın, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.
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